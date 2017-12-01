И аннулировал ее результаты на Играх-2014.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх в любом статусе российских лыжниц Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко. Такое же решение вынесено касательно биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МОК.

По итогам заседания комиссии, возглавлял которую Денис Освальд, спортсменок признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Кроме пожизненной дисквалификации, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы.

Наиболее титулованной из дисквалифицированных является Ольга Зайцева. На Олимпиаде в Сочи она стала серебряной медалисткой в составе эстафетной четверки. Золотые олимпийские награды она выигрывала в 2006 году в Турине и в 2010 году в Ванкувере также в эстафетах.

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