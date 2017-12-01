×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Загрузить "Екатеринбург Арену" мероприятиями помогут российские властиСегодня в 17:09

  • Текст

После ЧМ-2018.

Помогать наиболее эффективно выстроить работу стадионов, построенных к ЧМ-2018, в течении двух лет по его окончании будут федеральные власти. Об этом 1 декабря заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"По каждому городу, по каждому стадиону решение есть. Правительство, оргкомитет при поддержке FIFA разработали программу управления каждым стадионом. Мы поддержим регионы не только финансово, но и организационно, и маркетингово. Чтобы создать эффективную модель управления стадионом", – цитирует чиновника департамент информационной политики Свердловской области.

Как ранее отмечал губернатор региона Евгений Куйвашев, помимо спортивной и иной инфраструктуры, которая появится на Среднем Урале к чемпионату, важнейшим наследием мундиаля станет желание заняться футболом у тысяч юных свердловчан.

"Футбол – это одна из лучших возможностей заразить наших ребят, наше подрастающее поколение спортом, оторвать их от гаджетов, привить им лидерские качества. Футболу это по силам, он это всей своей историей доказал. Поэтому я жду от чемпионата тысяч мальчишек и девчонок с мячом во дворах", – сказал Куйвашев.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге к турниру реконструируют Центральный стадион, получивший название "Екатеринбург Арена". Он примет 4 матча группового этапа - 15, 21, 24 и 27 июня.

Сегодня в Москве состоится жеребьевка команд-участниц. Российским футболистам точно не выпадет играть с Германией, Аргентиной, Португалией, Францией, Бразилией, Бельгией и Польшей, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Германия не помешает России побороться за дополнительные миллионы на ЧМ-2018

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×