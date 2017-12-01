Загрузить "Екатеринбург Арену" мероприятиями помогут российские властиСегодня в 17:09
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После ЧМ-2018.
Помогать наиболее эффективно выстроить работу стадионов, построенных к ЧМ-2018, в течении двух лет по его окончании будут федеральные власти. Об этом 1 декабря заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"По каждому городу, по каждому стадиону решение есть. Правительство, оргкомитет при поддержке FIFA разработали программу управления каждым стадионом. Мы поддержим регионы не только финансово, но и организационно, и маркетингово. Чтобы создать эффективную модель управления стадионом", – цитирует чиновника департамент информационной политики Свердловской области.
Как ранее отмечал губернатор региона Евгений Куйвашев, помимо спортивной и иной инфраструктуры, которая появится на Среднем Урале к чемпионату, важнейшим наследием мундиаля станет желание заняться футболом у тысяч юных свердловчан.
"Футбол – это одна из лучших возможностей заразить наших ребят, наше подрастающее поколение спортом, оторвать их от гаджетов, привить им лидерские качества. Футболу это по силам, он это всей своей историей доказал. Поэтому я жду от чемпионата тысяч мальчишек и девчонок с мячом во дворах", – сказал Куйвашев.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге к турниру реконструируют Центральный стадион, получивший название "Екатеринбург Арена". Он примет 4 матча группового этапа - 15, 21, 24 и 27 июня.
Сегодня в Москве состоится жеребьевка команд-участниц. Российским футболистам точно не выпадет играть с Германией, Аргентиной, Португалией, Францией, Бразилией, Бельгией и Польшей, передает "Уралинформбюро".
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