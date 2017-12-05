Спортивные акробаты расцветили "Жемчужину Югры"04 декабря в 15:39
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Яркими красками.
1 декабря 2017 года в Нефтеюганске состоялось открытие окружных соревнований по акробатике. Состязания посвящены памяти 10 юных воспитанников СДЮСШОР "Сибиряк" и их тренера, погибших в автокатастрофе 4 декабря прошлого года.
В "Жемчужину Югры" съехались 247 акробатов из таких муниципалитетов, как Покачи, Югорск, Урай, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Белый Яр, Нижневартовск, Березово и Лангепас.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Нефтеюганска, участников соревнований приветствовал замглавы города Андрей Пастухов. "Несмотря на ваш юный возраст, вы уже доказали, что для вас спорт - это не только ежедневный тяжелый труд, но и смысл жизни", - подчеркнул он, пожелав собравшимся новых достижений.
По словам главный судья соревнований, президента Федерации спортивной акробатики Югры Андрея Каленского, главная цель соревнований - пропаганда и развитие спортивной акробатики в Ханты-Мансийском автономном округе, а главная задача - определение сильнейших акробатов в округе для комплектования сборной.
С поставленной задачей собравшиеся спортсмены справились. Сразу после торжественного открытия были вручены первые награды победителям окружного первенства, среди которых было много юных спортсменов из Нефтеюганска.
Стоит отметить, что трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся сначала с одним тралом, который вез негабаритный груз. Его развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли десять детей и два тренера. 20 человек, среди которых 13 детей, получили серьезные травмы.
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