В Нефтеюганске чествовали юных акробатов04 декабря в 17:16
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И их родителей.
3 декабря возложением цветов к зданию нефтеюганской СДЮСШОР "Сибиряк" завершились Чемпионат и Первенство Югры по спортивной акробатике. Состязания были посвящены памяти юных спортсменов и их тренера, погибших в автокатастрофе 4 декабря 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.
В траурной церемонии приняли участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв, а также руководители администраций Урая, Лангепаса, Сургута и других муниципалитетов.
Торжественное закрытие состязаний состоялось в центре физической культуры и спорта "Жемчужина Югры". Медали и дипломы лучшим в разных номинациях вручал директор департамента физической культуры и спорта округа Игорь Губкин. "Уверен, что эти соревнования стали для вас еще одним этапом в самосовершенствовании. Поздравляю вас с завершением спортивных состязаний!" - сказал он.
Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв наградил победителей командного зачета - сборную Лангепаса. "И я хочу сказать спортсменам, выступавшим здесь: вы действительно показали нам, что этот спорт очень прекрасен, ярок. Да и сами вы прекрасны! Я благодарю вас за доставленное нам всем удовольствие и желаю вам в будущем новых побед!" - отметил он.
Родители 10 погибших в ДТП 4 декабря прошлого года воспитанников "Сибиряка" получили знаки "Кандидат в мастера спорта", присвоенных их детям посмертно. Награды вручил президент Федерации спортивной акробатики Югры Андрей Каленский.
"Год назад мы все столкнулись с большой бедой, дорожно-транспортное происшествие унесло жизни наших талантливых юных спортсменов, их тренеров. Это невосполнимая утрата для родных, близких, для югорского спорта. Вам от нас вечное "простите", - обратилась к ним губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона отметила возвращение на ковер после тяжелых травм и потрясений многих пострадавших в той страшной аварии: "Это Снежана Алдонина, Артем Бернгарт, Алексей Несмашный, Алексей - настоящий боец, пережил несколько сложных операций, сумел восстановиться и выйти на высокий уровень мастерства. Гавхар Эргашова, Александр Бугранов, Степан Алдонин, Вероника Просвиркина спустя год уже участвуют в показательных выступлениях".
"Мы верим, что пройдет немного времени и рядом с нами будет Валентина Жулина. Родителям, которые ежедневно борются за возвращение детей к полноценной жизни, врачам, которые делают все, чтобы дети смогли вернуться в спорт, добрым людям, которые оказывают благотворительную помощь, огромная благодарность", - добавила она.
Из рук Н.Комаровой знаки "Заслуженный деятель физической культуры и спорта Югры" получили и 15 детей, пострадавшие в ДТП.
Стоит отметить, что возле "Сибиряка" будет установлен мемориал погибшим акробатам. Сейчас проектная компания готовит несколько вариантов композиции.
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И их родителей.
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