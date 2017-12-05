Юные каратисты Ямала собрались в Новом УренгоеСегодня в 11:10
- Текст
На открытый турнир ДЮСШ "Ямбург".
В Новом Уренгое прошло открытое первенство ДЮСШ "Ямбург" по кекусинкай карате среди детей, юношей и девушек. На татами в спортивно-оздоровительном комплексе "Газпром добыча Ямбург" вышли представители Тарко-Сале и пяти местных клубов, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
Пятьдесят шесть человек в возрасте от 12 до 17 лет были распределены по категориям с учетом возраста и веса.
За четыре часа зрители и судьи увидели немало красивых моментов и даже нокаутов. По итогам соревнований копилка ДЮСШ пополнилась двумя первыми местами среди юношей 14-15 лет: в категории до 45 килограммов золото взял Усман Махмутхажиев, до 55 килограммов - Вадим Горьковенко (тренер Дмитрий Галимуллин).
"Участие в соревнованиях дает спортсменам возможность понять уровень своей подготовки. Кроме того, это хорошая психологическая закалка, где надо учиться проявлять силу воли, силу духа, учиться побеждать. И часто мы видим, если у спортсмена отсутствует воля к победе, он проигрывает", - отметил главный судья соревнований, начальник отдела обеспечения защиты имущества службы корпоративной защиты ООО "Газпром добыча Ямбург" Сергей Карайванский.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:14
Руководство югорского предприятия задолжало работникам 128 миллионов
В дело вмешался СКР.Сегодня в 16:12
Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
Доля зависимых снизилась незначительно.Сегодня в 16:11
Буйный пермяк выбил подруге глаз
И отправился в колонию.Сегодня в 15:38
На Среднем Урале волкам объявили войну
Хищников будут отстреливать.Сегодня в 15:31
Пятеро таджиков отправились за решетку за убийство бизнесмена в Челябинске
Ради денег.Сегодня в 15:28
Из думы Среднеуральска выгонят двух депутатов
По суду.Сегодня в 15:16
Пропавшего 9-летнего свердловчанина нашли у соседей
Живым и здоровым.Сегодня в 15:10
Свердловские банкиры предлагают спасать стройку облигациями
После отказа от "долевки".Сегодня в 15:02
"Взрывная" галактика попала в объектив
Телескопа "Хаббл".Сегодня в 14:59
"СТОП ГОК" противится диалогу по Томинскому ГОКу
Саботируя решение губернатора.Сегодня в 14:56
Россияне стали меньше страдать от депрессии
Заболеваемость снизилась на 8,5%.Сегодня в 14:53
В Тюмени мужчину застрелили из-за ревности
Подозреваемый задержан.Сегодня в 14:48
Стройиндустрию Екатеринбурга спасет снос хрущевок
Но денег на это нет.Сегодня в 14:28
"Футбольное" меню в Екатеринбурге переведут на испанский
Ради болельщиков из Перу и Уругвая.Сегодня в 14:17
Облсуд оставил владельца Ашинского химзавода за решеткой
На пять лет.
Главные новости
- Сегодня в 16:12Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
- Сегодня в 14:00Свердловские депутаты забрали у федералов гостиницу "Исеть"
- Сегодня в 13:37Выделенные полосы сблизили ГИБДД и мэрию Екатеринбурга
- Сегодня в 11:09Бюджет Свердловской области на 2018 год принят депутатами Заксобрания
- Сегодня в 09:49Гибель троих детей при пожаре на Среднем Урале вылилась в "уголовку"
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.