На открытый турнир ДЮСШ "Ямбург".

В Новом Уренгое прошло открытое первенство ДЮСШ "Ямбург" по кекусинкай карате среди детей, юношей и девушек. На татами в спортивно-оздоровительном комплексе "Газпром добыча Ямбург" вышли представители Тарко-Сале и пяти местных клубов, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Пятьдесят шесть человек в возрасте от 12 до 17 лет были распределены по категориям с учетом возраста и веса.

За четыре часа зрители и судьи увидели немало красивых моментов и даже нокаутов. По итогам соревнований копилка ДЮСШ пополнилась двумя первыми местами среди юношей 14-15 лет: в категории до 45 килограммов золото взял Усман Махмутхажиев, до 55 килограммов - Вадим Горьковенко (тренер Дмитрий Галимуллин).

"Участие в соревнованиях дает спортсменам возможность понять уровень своей подготовки. Кроме того, это хорошая психологическая закалка, где надо учиться проявлять силу воли, силу духа, учиться побеждать. И часто мы видим, если у спортсмена отсутствует воля к победе, он проигрывает", - отметил главный судья соревнований, начальник отдела обеспечения защиты имущества службы корпоративной защиты ООО "Газпром добыча Ямбург" Сергей Карайванский.