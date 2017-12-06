Экс-голкипер сборной Англии Дэвид Симен и двукратный чемпион мира по футболу Кафу

Похожий есть у экс-футболиста "Урала".

В Москве состоялась презентация трофея BUD Man of the Match, который будет вручаться лучшему игроку каждой из 64 игр ЧМ-2018. Выбирать их обладателей будут болельщики.

"Как бывший футболист я не понаслышке знаю, насколько важно оправдать ожидания болельщиков. Уверен, что главной личной наградой каждого игрока на предстоящем мундиале станет трофей BUD Man of the Match — ведь его обладателя определяют фанаты. Не сомневаюсь, что шанс завоевать этот трофей подстегнет футболистов показать максимум своих возможностей на российских полях", — отметил участвовавший в мероприятии легендарный голкипер сборной Англии Дэвид Симен.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе официального спонсора чемпионата мира по футболу 2018 года – бренда BUD AF, лучшим игрокам матча будут вручать красный хрустальный кубок в форме бокала с мозаичным 3D тиснением из фирменных бабочек BUD.

Стоит отметить, что обладателями аналогичных трофеев на предыдущих крупных футбольных турнирах становились такие звездные футболисты как португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар. Из числа российских игроков подобным образом на Кубке конфедераций-2017 отметился экс-нападающий екатеринбургского "Урала" Федор Смолов.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

Фото: пресс-служба BUD AF



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