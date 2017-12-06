Трямкина выбрали представители СМИ.

Защитник ХК "Автомобилист" Никита Трямкин примет участие в Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского клуба.

Трямкин был выбран по итогам голосования спортивной прессы. Он выступит за дивизион Харламова.

Стоит отметить, что в тройки лидеров голосования вошли еще два игрока "шоферов" - голкипер Якуб Коварж и форвард Анатолий Голышев. Однако необходимого для участия в Матче количества голосов они набрать не смогли.

Матч всех звезд КХЛ будет проходить с 10 по 14 января 2018 года в Астане. За победу будут бороться 4 команды, названные в честь прославленных хоккеистов – дивизионы Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

В прошлом и позапрошлом сезонах от "Автомобилиста" в турнире участвовал Голышев, а в 2015 году – Якуб Коварж.