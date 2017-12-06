А сборную постановил переименовать.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК), заседавший 5 декабря в Лозанне, принял решение по поводу участия россиян в Олимпиаде-2018. Отечественным спортсменам разрешено выступать, но только под нейтральным флагом. При этом сборная России будет именоваться "Олимпийские спортсмены из России", пишет RT.

Функционерам министерства спорта РФ запрещено присутствовать в Пхенчхане, а президент Олимпийского комитета России Александр Жуков лишен членства МОК.

Кроме того, ОКР должен пожертвовать 15 миллионов долларов на создание независимой системы допинг-тестирования, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ранее принятие подобного решения исполкомом анонсировали СМИ.

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