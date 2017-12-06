Решение по бойкоту Олимпиады будет принято 12 декабряСегодня в 09:06
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Самими спортсменами.
Участвовать или нет в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, должны решить сами спортсмены. Такое мнение 5 декабря в эфире Первого канала выразил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.
"Решение будет принимать само собрание олимпийцев. Оно пройдет 12 декабря. Все олимпийцы приедут и сами решат. Не мы, политики", - заявил депутат.
Накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) постановил разрешить "чистым" российским спортсменам выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Сборная России, согласно вердикту, должна именоваться "Олимпийские спортсмены из России", передает "Уралинформбюро".
Кроме того, чиновникам министерства спорта РФ запрещено присутствовать на южнокорейской Олимпиаде, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков лишен членства МОК, а экс-министр спорта Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от участия в Играх в любом статусе.
Мнения россиян, включая высокопоставленных чиновников и депутатов, по ответным действиям разделились: одни призывают бойкотировать Олимпиаду, другие – не рубить с плеча и позволить отечественным спортсменам принять участие в главном старте 4-летия.
Стоит отметить, что российские спортсмены при определенном стечении обстоятельств смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр-2018. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил Александр Жуков.
"Предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения будут сняты, и что российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом вместе со всеми спортсменами остального мира. До конца это решение не сформулировано. Есть пункт, который предполагает, что будут детали этого решения в дальнейшем доформулированы", - пояснил глава ОКР.
Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.
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