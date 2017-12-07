МОК оплатит питание российских спортсменов на Олимпиаде-2018Сегодня в 11:38
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Путин на поездку благословил.
Российские власти не намерены препятствовать выступлению российских атлетов на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. Об этом 6 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - сказал глава государства на встрече с рабочими Горьковского автозавода (ГАЗ). По словам Путина, принимать окончательное решение по вопросу поездки на Игры должно 12 декабря Олимпийское собрание.
5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил россиянам принять участие в Олимпийских играх 2018 года, но только под нейтральным флагом. Сборная будет именоваться "Олимпийские спортсмены из России".
Следует отметить, что как минимум один плюс в решении МОК есть: организация возьмет на себя расходы по обеспечению участия отечественных атлетов в Олимпиаде.
"Если МОК приглашает атлетов, то мы покрываем их расходы. Российские атлеты будут рассматриваться как любые другие спортсмены, выступающие на турнире. Они будут размещены бесплатно, питаться бесплатно, будет оплачена часть сопровождающего персонала", — заявил глава Комитета Томас Бах.
Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.
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