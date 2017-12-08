Португалец вновь признан лучшим в мире.

Обладателем "Золотого мяча" по итогам 2017 года стал нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Трофей, вручаемый лучшему футболисту мира по версии France Football, он получил в пятый раз, передает "Уралинформбюро".

В 2017 году Роналду с "Реалом" выиграл чемпионат Испании, суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Сыграл 56 матчей, забил 49 мячей.

"Золотой мяч" португальцу также вручали в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

Ранее единственным футболистом, получавшим трофей пять раз, был аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.