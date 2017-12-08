Небольшой морозец только бодрил.

В Новом Уренгое прошли первые в новом снегоходном сезоне соревнования на Кубок Андрея Ушакова. За звание лучших боролись более 40 представителей клубов "Ямбург", "Миг", "Факел", "Форсаж" и "Норд" из Муравленко, Надыма и Нового Уренгоя.

Десять градусов мороза, сильный ветер и плохая видимость на трассе не помешали ямбургским гонщикам показать отличные результаты на соревнованиях. В категории "Мальчики 1" (возраст 5-7 лет) первое место занял Ярослав Бармин. В классе "Юниоры" лучшим стал Михаил Колегов. В самом зрелищном классе "Взрослые-Суперспорт" золото завоевал Дмитрий Скляров, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург".

"Гонка удалась - трасса была великолепная, обошлось без травм, публика позитивная, - отметил руководитель СТК "Ямбург" Максим Шевченко. - В техническом плане мы продолжаем усиливаться – приобрели технику для нового сезона, так что надеюсь, что побед впереди будет много!"