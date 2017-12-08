Победителей ждут призы.

9 декабря 2017 года в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом состоится открытие ежегодной зимней спартакиады. В этот раз спортивный сезон начнется с гонки на коньках.

Парад участников спартакиады стартует в 11.00 на большом ледовом катке у храма Святых Божиих строителей. В церемонии примет участие олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный мастер спорта Игорь Малков. Конькобежцы, занявшие призовые места, получат награды и призы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое".

На коньки встанут не только взрослые жители района, но и школьники, и даже дети помладше. Участникам старше 10 лет предстоит преодолеть 400 метров. Дистанция для остальных вчетверо меньше - всего лишь 100 метров. На площадке организуют прокат коньков и лыж.

Спортивные мероприятия будут собирать жителей Академического всю зиму: в программе спартакиады, кроме конькобежного спорта, включены гонки на лыжах и хоккей на льду.