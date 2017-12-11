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Этап Кубка мира по биатлону останется в ТюмениСегодня в 12:16

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В текущем сезоне.

Завершающий этап Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 все же пройдет в Тюмени. Международный союз биатлонистов (IBU) решил не лишать уральский город права проведения соревнований. Об этом сообщил президент IBU Андерс Бессеберг.

"IBU рассматривал этот вопрос, и пока мы не приняли решение отнять какие-либо соревнования, которые проводятся на территории России. Эти соревнования уже в расписании и наша задача - вернуть Россию в соревновательную семью как можно быстрее после Олимпиады", - цитирует Бессеберга ТАСС.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет 22-25 марта 2018 года. В его расписании - спринты, гонки преследования и масс-старты, передает "Уралинформбюро".

Исполком IBU, заседавший 10 декабря в австрийском Хохфильцене, также принял решение об ограничении Союза биатлонистов России (СБР) в правах.

"У СБР нет права голосовать на конгрессах, нет права заявлять своих представителей для выборов на конгрессе", - пояснил Бессеберг.

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