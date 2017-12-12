На финальный этап окружного чемпионата.

8-10 декабря 2017 года в Нефтеюганске гостили лучшие легкоатлеты со всего Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Город принимал финальный этап Окружного чемпионата по легкой атлетике, по итогам которого будут сформированы списки участников первенства УрФО, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе муниципалитета.

В спортивном манеже отряда противопожарной службы номер 6 (ОФПС-6) состязались около 170 представителей Югорска, Нягани, Когалыма, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Сургутского района. На открытии соревнований участников поприветствовал руководитель спортивного комитета Нефтеюганск Юрий Рудзинский и передал им привет от мэра Сергея Дегтярева.

На беговые дорожки вышли легкоатлеты разных возрастов. "Участвуют мужчины и женщины 1995 года рождения и старше, юниоры и юниорки до 23 лет, а также школьники и студенты 2005 года рождения и старше", - рассказала главный судья соревнований Надежда Семенюк.

Участники первенства соревновались в толкании ядра, прыжках в высоту, прыжках в длину, тройном прыжке, а также беге на 50, 400, 1500, 200, 800, 3000 метров и 60 метров с барьерами.

В командном зачете лучшей оказалась сборная Нижневартовска. Второе и третье места заняли команды Сургута и Нефтеюганска.

14-лений Евгений Кравцов из Нефтеюганска показал наилучший результат в беге на 60 метров с препятствиями, преодолев ее за 9,4 секунды. За 9,7 секунды эту же дистанция покорила его 13-летняя землячка Анастасия Шишкина, став первой в своей возрастной группе. Кроме того, девушка показала лучший результат в толкании ядра. Оба юных легкоатлета занимаются в ДЮСШОР "Спартак".