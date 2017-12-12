В ритме румбы и пасодобля.

В минувшие выходные в Нефтеюганске прошел городской открытый чемпионат по спортивным танцам. Организаторами первенства стали администрация муниципалитета, Всероссийская федерация танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла и Федерация спортивного танца ХМАО-Югры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.

На паркет спортивного комплекса "Жемчужина Югры" вышли более 200 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Участники состязаний приехали из разных городов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Тюмени.

"Такие турниры мы проводим примерно два раза в год. Этот турнир посвящен 50-летию Нефтеюганска. И мы видим, как с каждым годом дети, участники турнира, становятся взрослыми, превращаются уже в настоящих танцоров. Многие становятся тренерами", - рассказала один из соорганизаторов чемпионата Александра Продан.

Она подчеркнула, что в Нефтеюганске очень сильная школа спортивных танцев - педагоги проходят обучение в академии в Италии и в Большом театре в Москве.

Программа чемпионат включала два направления - латиноамериканское и европейское. В зависимости от класса участники состязаний исполняли от 2 до 10 танцев, в том числе медленный вальс, танго, фокстрот, квикстеп, румбу, джайв, танго и пасодобль. Жюри оценивало артистизм, чувство ритма, четкость движений и музыкальность участников.

Итоги чемпионата организаторы обещали разместить на сайте Федерации танцевального спорта России (dance.vftsarr.ru).