Юные танцоры зажгли в НефтеюганскеСегодня в 13:53
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В ритме румбы и пасодобля.
В минувшие выходные в Нефтеюганске прошел городской открытый чемпионат по спортивным танцам. Организаторами первенства стали администрация муниципалитета, Всероссийская федерация танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла и Федерация спортивного танца ХМАО-Югры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.
На паркет спортивного комплекса "Жемчужина Югры" вышли более 200 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Участники состязаний приехали из разных городов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Тюмени.
"Такие турниры мы проводим примерно два раза в год. Этот турнир посвящен 50-летию Нефтеюганска. И мы видим, как с каждым годом дети, участники турнира, становятся взрослыми, превращаются уже в настоящих танцоров. Многие становятся тренерами", - рассказала один из соорганизаторов чемпионата Александра Продан.
Она подчеркнула, что в Нефтеюганске очень сильная школа спортивных танцев - педагоги проходят обучение в академии в Италии и в Большом театре в Москве.
Программа чемпионат включала два направления - латиноамериканское и европейское. В зависимости от класса участники состязаний исполняли от 2 до 10 танцев, в том числе медленный вальс, танго, фокстрот, квикстеп, румбу, джайв, танго и пасодобль. Жюри оценивало артистизм, чувство ритма, четкость движений и музыкальность участников.
Итоги чемпионата организаторы обещали разместить на сайте Федерации танцевального спорта России (dance.vftsarr.ru).
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