"Урал" завершил год на девятом месте в чемпионате РоссииСегодня в 09:23
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Возобновится сезон для "шмелей" матчем с ЦСКА.
ФК "Урал" завершил осеннюю часть чемпионата России. На каникулы екатеринбургский клуб отправился, занимая на 9-е место в турнирной таблице, сообщает "Уралинформбюро".
8 декабря "шмели" провели последний официальный матч в 2017 году. На своем поле "Урал" разошелся миром с тульским "Арсеналом" (1:1). В составе хозяев голом отличился Игорь Портнягин.
Лидером после 20-го тура остается столичный "Локомотив". На втором месте – питерский "Зенит", на третьем – московский "Спартак". В зоне вылета завершили осеннюю часть сезона махачкалинский "Анжи" и СКА-Хабаровск.
Возобновится чемпионат России по футболу 4 марта 2018 года. "Урал" в этот день отправится в гости к московскому ЦСКА.
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