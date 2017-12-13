Выезд в Бухарест завершился победой.

"Уралочка-НТМК" с победы начала европейский сезон. 12 декабря в рамках первого тура Кубка Европейских конфедераций волейбола свердловский клуб со счетом 3:0 обыграл "ЦСМ Бухарест".

Встреча проходила в столице Румынии. Первый сет завершился со счетом 25:19, второй и третий – 25:21, передает "Уралинформбюро".

Следующий матч серии с румынским "ЦСМ Бухарест" пройдет 10 января 2018 года в Екатеринбурге.

Кубок ЕКВ разыгрывается с 1980 года. "Уралочка-НТМК" дважды становилась серебряным призером турнира – по итогам розыгрышей в 2008/09 и 2013/14 годах.