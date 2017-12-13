Россиян для участия в Олимпиаде-2018 отберет спецкомиссия МОКСегодня в 10:20
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Вакантных мест - 208.
На Олимпийских играх 2018 года смогут выступить 208 российских атлетов. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
По данным "Известий", именно 208 олимпийских лицензий было получено Россией за 2017 год. Отбирать участников Игр из числа россиян будет специальная рабочая группа, организованная Международным олимпийским комитетом (МОК). 15 декабря в штаб-квартиру МОК в Лозанне отправится руководство ОКР, чтобы обсудить технические вопросы, передает "Уралинформбюро".
5 декабря исполком МОК принял решение о дисквалификации сборной России. Отечественным спортсменам предложено выступать под нейтральным флагом.
12 декабря на ежегодном Олимпийском собрании его участники согласились с требованием МОК и решили поддержать спортсменов, решивших ехать в Южную Корею под нейтральным флагом.
Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.
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ОКР поддержал российских олимпийцев в желании поехать на Игры-2018
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