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Лишь бы играл: россиянам не претит гей в футбольной сборнойСегодня в 16:49

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Если "радужные" шнурки не помешают.

В преддверии чемпионата мира 2018 года российские футбольные фанаты стали более толерантными. Таковы результаты исследования проведенного Forza Football среди 50 000 болельщиков из 38 стран, передает "Уралинформбюро".

47% опрошенных россиян не испытали бы дискомфорта, если бы один из игроков национальной сборной заявил о своей нетрадиционной ориентации. Три года назад таковых было только 26%.

При этом чуть больше четверти болельщиков из РФ считают, что FIFA должно учитывать права ЛГБТ при выборе места проведения мундиаля.

Воспитанием толерантности в стане болельщиков должны заниматься фан-клубы, уверены 40% россиян. А вот поддержать кампанию ЛГБТ в спорте вызвались лишь 15% опрошенных.

С гомофобами среди "коллег" сталкивался каждый пятый из российских фанатов. При этом сообщить об ущемлении прав секс-меньшинств готов каждый второй.

Стоит отметить, что 76% болельщиков, опрошенных Forza Football, не испытали бы дискомфорта в случае каминг-аута игрока их национальной футбольной команды. Самые высокие показатели по этому вопросу оказались у Исландии и Ирландии (по 87%), Великобритании (80%) и США (63%). Самые нетерпимые болельщики живут в Катаре (14%), Саудовской Аравии (11%) и Египте (10%).

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