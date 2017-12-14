"Екатеринбург Арена" вернет посетителей в советское прошлоеСегодня в 17:12
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С системой безопасности будущего.
Основные строительные работы на "Екатеринбург Арене" завершены. Подрядчикам осталось провести отделку внутренних помещений и смонтировать системы визуальной коммуникации и безопасности спортивного объекта, передает "Уралинформбюро".
На внешней территории стадиона установят четырехметровые арт-объекты в виде букв, обозначающих сектора А, В, С, D. По пути следования посетителей разместятся 24 навигационные стелы с необходимой информацией для легкого ориентирования.
В основе художественного оформления визуальных коммуникаций "Екатеринбург Арены" заложили идею настроения Олимпиад 60-70-х годов и ярких побед советских спортсменов. Об этом агентству рассказали в ЦОС Группы Синара.
На стадионе будет четыре постоянных павильона досмотра и два временных. Их оборудуют турникетами и считывателями паспортов болельщика и билетов, а также датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором и металлодетекторами. В Единый центр управления стадионом будет выведено изображение с полутора тысяч видеокамер.
Сейчас застройщик ждет завершения повторной экспертизы, по ее итогам он приступит к оформлению заключения о соответствии объекта.
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