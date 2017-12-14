×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Екатеринбург Арена" вернет посетителей в советское прошлоеСегодня в 17:12

  • Текст

С системой безопасности будущего.

Основные строительные работы на "Екатеринбург Арене" завершены. Подрядчикам осталось провести отделку внутренних помещений и смонтировать системы визуальной коммуникации и безопасности спортивного объекта, передает "Уралинформбюро".

На внешней территории стадиона установят четырехметровые арт-объекты в виде букв, обозначающих сектора А, В, С, D. По пути следования посетителей разместятся 24 навигационные стелы с необходимой информацией для легкого ориентирования.

В основе художественного оформления визуальных коммуникаций "Екатеринбург Арены" заложили идею настроения Олимпиад 60-70-х годов и ярких побед советских спортсменов. Об этом агентству рассказали в ЦОС Группы Синара.

На стадионе будет четыре постоянных павильона досмотра и два временных. Их оборудуют турникетами и считывателями паспортов болельщика и билетов, а также датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором и металлодетекторами. В Единый центр управления стадионом будет выведено изображение с полутора тысяч видеокамер.

Сейчас застройщик ждет завершения повторной экспертизы, по ее итогам он приступит к оформлению заключения о соответствии объекта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Гипотеза катастрофы.

Южноуральский тренд на вырост

Южноуральский тренд на вырост

Дает положительные результаты.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×