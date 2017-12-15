×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сестра Шипулина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлонуСегодня в 08:42

  • Текст

Россиянки в ТОП-10 не попали.

14 декабря 2017 года во французском Анси стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открыла женская спринтерская гонка, победу в которой одержала Анастасия Кузьмина – родная сестра екатеринбургского биатлониста Антона Шипулина.

Кузьмина, выступающая за Словакию, не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. От ближайшей преследовательницы – немки Лауры Дальмайер – двукратную олимпийскую чемпионку в итоговом протоколе отделили почти 34 секунды. Третье место досталось украинке Вите Семеренко, передает "Уралинформбюро".

Российские биатлонистки проявить себя не смогли. Лучший результат показала экс-чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая 20-й. На две строчки ниже нее в итоговом протоколе расположилась Татьяна Акимова.

Тюменка Ирина Старых заняла 46-е место, екатеринбурженка Светлана Миронова – 62-е, еще одна представительница Тюменской области Виктория Сливко – 64-е.

15 декабря спринт побегут мужчины. От России на гонку заявлены Матвей Елисеев, Максим Цветков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Антон Шипулин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×