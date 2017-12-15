Россиянки в ТОП-10 не попали.

14 декабря 2017 года во французском Анси стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открыла женская спринтерская гонка, победу в которой одержала Анастасия Кузьмина – родная сестра екатеринбургского биатлониста Антона Шипулина.

Кузьмина, выступающая за Словакию, не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. От ближайшей преследовательницы – немки Лауры Дальмайер – двукратную олимпийскую чемпионку в итоговом протоколе отделили почти 34 секунды. Третье место досталось украинке Вите Семеренко, передает "Уралинформбюро".

Российские биатлонистки проявить себя не смогли. Лучший результат показала экс-чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая 20-й. На две строчки ниже нее в итоговом протоколе расположилась Татьяна Акимова.

Тюменка Ирина Старых заняла 46-е место, екатеринбурженка Светлана Миронова – 62-е, еще одна представительница Тюменской области Виктория Сливко – 64-е.

15 декабря спринт побегут мужчины. От России на гонку заявлены Матвей Елисеев, Максим Цветков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Антон Шипулин.