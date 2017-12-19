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В Сети появился дизайн формы олимпийской сборной России по хоккею18 декабря в 09:36

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Вместо герба - силуэт игрока.

На свитерах российских хоккеистов, которые выступят на Олимпиаде-2018, вместо герба будет изображен силуэт игрока. Дизайн формы, появившийся в Интернете, должен быть утвержден Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Международной федерации хоккея (IIHF).

Согласно требованиям МОК, на экипировке сборной России на Олимпийских играх не допускается использование символики для национальной идентификации, пишет "Р-Спорт". Герб страны будет заменен олимпийскими кольцами, "RUS" поменяют на "OAR", "Russia" - на "Olympic Athlete from Russia", товарный знак "Team Russia" не будет использовать на экипировке, аксессуарах и оборудовании. Российским спортсменам разрешено использовать один или два цвета национального флага, но после одобрения организации.

5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от Игр-2018 из-за допингового скандала. В главных стартах четырехлетия разрешено участвовать только "чистым" российским спортсменам под олимпийским флагом. 12 декабря олимпийцы решили принять эти условия и побороться за чемпионские титулы.

Олимпийские игры 2018 года будут проходить в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.

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