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Екатеринбургские хоккеистки не сумели забить "Ангелам"18 декабря в 11:55

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На старте сезона Лиги женского хоккея.

"Малахит" из Екатеринбурга стал третьим по итогам первого отборочного этапа очередного сезона Лиги женского хоккея, состоявшегося 16-17 декабря. Свердловские хоккеистки, выступающие в группе Г дивизиона "Амазонки", одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды проиграли, передает "Уралинформбюро".

Свердловчанки взяли верх над хозяйками этапа – казанской командой "Форвард". Матч завершился со счетом 3:0.

В поединке с "Ангелами" из Кирова голов забито не было.

Поражения "Малахит" потерпел в играх с нижегородским "Рост-Химиком" (1:6) и пензенским "Союзом" (0:1).

Лидирует в квинтете после первого этапа клуб из Нижнего Новгорода, на втором месте – команда из Пензы. "Форвард" и "Ангелы" занимают четвертое и пятое места соответственно.

Команда, которая из этой группы отправится на финальный этап VII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи, станет известна после того, как состоится второй отборочный этап.

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