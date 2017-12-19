Как предприятие с лучшей спортивно-массовой работой.

Антипинский НПЗ стал победителем конкурса "Тюмень спортивная 2017". Основное производственное предприятие ГК "Новый Поток" получило награду в номинации "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в организациях".

Жюри отметило регулярность участия и высокие результаты заводчан в городских спартакиадах и других спортивных мероприятиях Тюмени. Не остался без внимания и значительный уровень их вовлеченности в спортивные состязания и секции НПЗ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

В ежегодном конкурсе "Тюмень спортивная" принимают участие известные и внесшие значительный вклад в развитие здорового образа жизни общественные организации и предприятия, фитнес-клубы, федерации по различным видам спорта, спортсмены, тренеры и спортивные семьи.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. В New Stream Group входит и компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.

Базовое нефтеперерабатывающее предприятие New Stream Group - Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год. Рекордная для России глубина переработки в 98% позволила заводу отказаться от производства мазута. Антипинский НПЗ подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество его дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5.