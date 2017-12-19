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Олимпийский чемпион из США приторговывал допинг-препаратамиСегодня в 14:40

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Подозревают СМИ.

Олимпийского чемпиона в беге на 100 метров из США Джастина Гэтлина подозревают в контрабанде допинг-препаратов. Информацию удалось раздобыть журналистам The Telegraph, которые внедрились в тренировочный лагерь атлета под видом представителей кинобизнеса, пишет Lenta.ru.

Репортеры сделали вид, что решают вопрос физической подготовки актера для фильма о легкой атлетике. Тренер бегуна Деннис Митчел и его агент Роберт Вагнер предложили им приобрести и использовать тестостерон и гормон роста для подготовки актера. Более того, тренер спортсмена заявил, что его подопечный применял эти средства для подготовки к соревнованиям.

По данным издания, готовилась сделка на общую сумму в 250 тысяч долларов, препараты предполагалось получить с помощью рецепта на подставное лицо, а затем контрабандой ввезти в США.

По факту опубликованной информации Международная федерация легкой атлетики начала расследование. Гэтлин, между тем, опроверг слова Митчела и разорвал отношения со специалистом. Митчел и Вагнер также отрицают свою вину.

Джастин Гэтлин - олимпийский чемпион 2004 года и 4-кратный чемпион мира, напоминает "Уралинформбюро". Бегуна дисквалифицировали за допинг в 2001-м и 2006 годах.

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