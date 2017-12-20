И отклонений в ходе строительных работ от документации.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на обновленный проект "Екатеринбург Арены". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе федерального автономного учреждения.

Корректировка документации проводилась из-за выявленных отклонений параметров строительства от проектной документации, получившей ранее положительное заключение государственной экспертизы, а также в связи с рекомендациями Международной федерации футбола (FIFA).

"Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки", - пояснили в ведомстве.

В ходе текущей доработки строительных решений в числе прочего были внесены изменения в план благоустройства, схему функционального зонирования и технико-экономические показатели земельного участка. Также был уточнен состав внутренней отделки и кровли стадиона, изменена организация водостоков, заменены отдельные материалы стен, полов и потолков сооружения.

Ранее подрядчики отчитались о завершении основных строительных работ. После реконструкции общая площадь стадиона составит 57 110 квадратных метров.

Летом 2018 года "Екатеринбург Арена" примет 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу. 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.



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