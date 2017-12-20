Зимние игры в Пхенчхане могут пропустить российские паралимпийцыСегодня в 19:36
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МПК выдвинул новые условия.
Международный паралимпийский комитет (МПК), решивший отложить вопрос о допуске российских паралимпийцев на Паралимпиаду-2018 до конца января, сделал новое заявление. Он предъявил требования, которые Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнить не может, передает "Уралинформбюро".
"В материалах МПК содержится положительная оценка работы Паралимпийского комитета России по выполнению условий восстановления членства в МПК. Наряду с этим в пресс-релизе присутствует повторение известных требований, которые к ПКР прямого отношения не имеют и явно выходят за рамки его компетенции", - сообщила пресс-служба ПКР.
По ее словам, заложниками недостаточно конкретных и в значительной степени политизированных требований являются судьбы спортсменов-паралимпийцев, вина которых в каких-либо нарушениях не установлена и юридически не доказана.
Тем временем, ПКР надеется, что диалог с международными партнерами будет продолжен в профессионально-спортивном русле. Паралимпийский комитет РФ выразил готовность продолжать работу в рамках ранее достигнутых договоренностей.
"К сожалению, времени для этого остается все меньше", - отмечается в сообщении.
В заявлении также ПКР подчеркивается, что "Паралимпийский комитет России продолжает работу по организации участия российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018".
Стоит отметить, что Международный паралимпийский комитет на днях оставил в силе отстранение ПКР. Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх 2018 года в Пхенчхане МПК должен принять на заседания исполкома комитета, которое состоится 26-28 января следующего года.
Членство ПКР в МПК приостановлено с августа 2016 года после того, как в июле был опубликован "доклад Макларена". Из-за чего россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.
В ноябре ПКР получил от МПК критерии восстановления. В мае 2017 года исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения российского Паралимпийского комитета.
Однако в ПКР заявили, что Всероссийские спортивные федерации по спорту лиц с ПОДА и спорту слепых продолжают подготовку спортсменов к предстоящим Играм "в соответствии с утвержденными планами и графиками".
Как сообщалось ранее, Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря отстранил сборную России от Игр-2018 из-за допингового скандала. Комитет разрешил участвовать в соревнованиях только "чистым" спортсменам под нейтральным флагом.
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