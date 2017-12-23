Со Всероссийских соревнований по дзюдо.

Команда New Stream, выступающая под эгидой Региональной общественной организации "Новый Поток" (входит в одноименный холдинг), завоевала сразу две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров до 23 лет.

Уверенные победы одержали дзюдоисты клуба "Новый Поток" и Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Роман Донцов и Анастасия Куняева, выступающие в весовых категориях до 90 и до 57 килограммов соответственно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров посвящены памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Григория Веричева и проводятся в 11 раз. В турнире приняли участие 190 спортсменов из шести федеральных округов, представленных 16 регионами РФ.

В рамках другого турнира – Кубка России по дзюдо – команда New Stream завоевала две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В соревновании приняли участие 302 представителя восьми федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.