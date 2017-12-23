Фото: Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург"

Золотыми медалями.

В Новом Уренгое на базе спортивно-оздоровительного комплекса ООО "Газпром добыча Ямбург" прошел открытый новогодний турнир по теннису.

Среди 41 его участника были сильнейшие теннисисты города – члены федерации тенниса ЯНАО, а также гость из США, член молодежной сборной штата Арканзас Даниил Рябухин.

Красивую игру и достойные результаты показали спортсмены секции тенниса "Газпром добыча Ямбург". Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, в женском одиночном разряде победу одержала юная спортсменка Елена Третьякова.

Золото в смешанном парном разряде взяли Марина Корепанова и Александр Норка.