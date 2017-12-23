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Новогодний турнир "одарил" теннисистов "Газпром добыча Ямбург"21 декабря в 17:05

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Золотыми медалями.

В Новом Уренгое на базе спортивно-оздоровительного комплекса ООО "Газпром добыча Ямбург" прошел открытый новогодний турнир по теннису.

Среди 41 его участника были сильнейшие теннисисты города – члены федерации тенниса ЯНАО, а также гость из США, член молодежной сборной штата Арканзас Даниил Рябухин.

Красивую игру и достойные результаты показали спортсмены секции тенниса "Газпром добыча Ямбург". Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, в женском одиночном разряде победу одержала юная спортсменка Елена Третьякова.

Золото в смешанном парном разряде взяли Марина Корепанова и Александр Норка.

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