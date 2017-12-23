Полюбовно.

ФК "Урал" расторг контракт с полузащитником Александром Павленко. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Павленко подписал 2-летнее соглашение со "шмелями" в июле 2016 года. В "Урал" он перешел из ярославского "Шинника". До этого поиграл за самарские "Крылья Советов", грозненский "Терек" и московский "Спартак", с которым в 2001 году выиграл чемпионат России.

Также состав екатеринбургского клуба покинул Дмитрий Билоног. Украинский полузащитник пополнил состав "Урала" летом 2015 года. Через год после этого отправился в аренду в кропивницкую "Звезду", в которой провел один сезон.