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Чемпионка Паралимпийских игр решила уйти из жизниСегодня в 09:07

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"Пора с этим покончить".

Паралимпийская чемпионка 2012 года в гонках на колясках в составе сборной Бельгии Марике Вервурт сообщила, что готова расстаться с жизнью, совершив эвтаназию. Поводом для серьезного шага стали постоянные страдания, которые заставляют ее думать о смерти, предает "Уралинформбюро".

"Я не хочу больше страдать, я устала, мне очень тяжело, и я становлюсь все более подавленной, я много плачу. Невролог оставалась со мной на ночь, и у меня был один спазм за другим. Мое тело говорит мне, что пора с этим покончить", – цитирует Вервурт The Telegraph.

В Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года. Вервурт была готова расстаться с жизнью в прошлом году, после Паралимпиады-2016, но передумала. Сейчас, по словам чемпионки, на эвтаназию она настроена более, чем решительно.

Спортсменка страдает от неизлечимого заболевания мышц, ее тело парализовано до груди, а пальцы слушаются хуже день ото дня. "У меня очень сильное сердце, но лечение не делает больше ничего", - заявила Вервурт.

Бельгийка завоевала золото и серебро на Играх-2012, четыре года спустя она стала второй и третьей.

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