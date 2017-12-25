Дзюдоисты New Stream вошли в "Спортивную Элиту-2017"Сегодня в 09:27
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В числе лучших.
Спортсмены команды New Stream, выступающей под эгидой Региональной общественной организации "Новый Поток" (входит в одноименный холдинг), стали лауреатами ежегодного тюменского областного конкурса "Спортивная Элита-2017".
Победителем в номинации "Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта" назван боец "Нового Потока" Казбек Занкишиев. Он является мастером спорта международного класса, многократным чемпионом и призером турниров по дзюдо "Большой шлем" и Гран-при, а также бронзовым чемпионом Европы.
"Олимпийской надеждой" признан кандидат в мастера спорта, победитель первенства Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет 2017 года, обладатель четырех золотых медалей Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет Георгий Третьяков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
"Победа в значимом конкурсе очень важна для наших спортсменов: это не только оценка всех их усилий и стараний, но и большой стимул к новым спортивным достижениям. Хочется подчеркнуть важность поддержки молодого поколения в их стремлении к здоровому образу жизни, ведь они – наше будущее", - отметил председатель наблюдательного совета РОО "Новый Поток" Валерий Яхновец.
Ежегодный конкурс "Спортивная Элита" проводится тюменским Центром спортивной подготовки совместно с региональным департаментом по спорту. Лучших спортсменов, тренеров и региональные спортивные федерации определяют в 15 номинациях.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в составе Группы есть компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.
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