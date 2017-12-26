В числе лучших отмечен игрок "Урала".

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес признан лучшим игроком 2017 года в России. В традиционном опросе спортивного еженедельника "Футбол" приняли участие 279 журналистов, передает "Уралинформбюро".

Промес выступает за столичный клуб с 2014 года. В Россию он перебрался из родных Нидерландов, где играл за "Твенте".

Второе место по итогам голосования занял капитан "Спартака" Денис Глушаков, третье форвард "Краснодара" Федор Смолов.

Попал в список лучших футболистов и игрок екатеринбургского "Урала". Эрик Бикфалви, переехавший на берега Исети в начале нынешнего года, поделил 28-32 места с Андреасом Гранквистом ("Краснодар"), Брайаном Идову ("Амкар"), Магомедом Оздоевым ("Рубин") и Дмитрием Полозом ("Зенит").

Стоит отметить, что Квинси Промес стал первым за 16 лет игроком "Спартака", победившем в опросе - футболистом 2000 года был признан Егор Титов.