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Руководители "РН-Пурнефтегаза" отрабатывают чувство локтяСегодня в 17:00

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На футбольном поле.

Накануне Нового года на футбольной площадке встретились руководители блоков генерального директора и главного инженера ООО "РН-Пурнефтегаз". Матч открыли Дед Мороз и Снегурочка, поприветствовав игроков и болельщиков.

В перерыве зимние волшебники сыграли со зрителями в "Угадай мелодию". Отгадавших новогодние песни ждали сладкие призы.

В упорной борьбе "Блок генерального директора" одержал победу со счетом 8:1. Однако довольными остались все: профсоюз подарил новогодние сувениры каждому участнику матча.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза", впервые начальники предприятия вышли на спортивную площадку по инициативе профсоюза накануне 8 Марта, чтобы совершить спортивный подвиг в честь прекрасных дам. Идея пришлась всем по вкусу: на спортплощадке воспитывается командный дух, и решать сложные производственные задачи становится гораздо легче. Вторую игру нефтяники провели перед 9 Мая, посвятив ее Великой Победе и зародив хорошую традицию.

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