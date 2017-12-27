×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские полицейские во главе с Уральским Халком побили коллегСегодня в 11:47

  • Текст

На всероссийском турнире.

Всероссийский чемпионат Министерства Юстиции РФ по комплексному единоборству среди силовых структур прошел в Екатеринбурге. 22 декабря за победу боролись представители полиции Свердловской области, а также правоохранители из Курганской, Тюменской, Оренбургской и Челябинской областей, Москвы, Перми, Казани и других регионов.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первое место в общекомандном зачете заняла команда полицейских Среднего Урала, второе - спортсмены службы судебных приставов, третье - представители ГУФСИН.

В личном первенстве победу одержал Уральский Халк - известный боец смешанного стиля Иван Штырков. Сильнейшими также были признаны Михаил Рогозин, Александр Шумилов и Александр Юркин.

"Комплексные единоборства показывают силу, ловкость и умение противостоять хорошо подготовленному сопернику. Я рад, что такой вид спорта получил распространение среди правоохранительных органов. Как полковнику милиции в отставке, мне приятно, что мои коллеги из ГУ МВД по Свердловской области поддержали проведение на своей территории чемпионата", - отметил президент Федерации комплексного единоборства РФ Олег Уфимцев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×