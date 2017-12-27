На всероссийском турнире.

Всероссийский чемпионат Министерства Юстиции РФ по комплексному единоборству среди силовых структур прошел в Екатеринбурге. 22 декабря за победу боролись представители полиции Свердловской области, а также правоохранители из Курганской, Тюменской, Оренбургской и Челябинской областей, Москвы, Перми, Казани и других регионов.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первое место в общекомандном зачете заняла команда полицейских Среднего Урала, второе - спортсмены службы судебных приставов, третье - представители ГУФСИН.

В личном первенстве победу одержал Уральский Халк - известный боец смешанного стиля Иван Штырков. Сильнейшими также были признаны Михаил Рогозин, Александр Шумилов и Александр Юркин.

"Комплексные единоборства показывают силу, ловкость и умение противостоять хорошо подготовленному сопернику. Я рад, что такой вид спорта получил распространение среди правоохранительных органов. Как полковнику милиции в отставке, мне приятно, что мои коллеги из ГУ МВД по Свердловской области поддержали проведение на своей территории чемпионата", - отметил президент Федерации комплексного единоборства РФ Олег Уфимцев.