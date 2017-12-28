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Екатеринбургские лыжники пробегут 2025 метров27 декабря в 18:50

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На "Лыжни России-2018".

Дистанция ежегодной массовой лыжной гонки "Лыжня России-2018" в Екатеринбурге составит 2025 метров. Эта цифра символизирует заявку уральской столицы на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025, передает "Уралинформбюро".

Как сообщили агентству в департаменте информполитики Свердловской области, главный старт гонки в 2018 году намечен на 10 февраля и будет дан на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Об этом речь шла на оргкомитет по подготовке к спортивному мероприятию, который 27 декабря провел вице-губернатор Павел Креков.

"Лыжня России" уже заслуженно стала одним из любимых и посещаемых массовых мероприятий свердловчан. И поэтому мы должны провести его организованно, учитывая все детали, начиная от развлечений на площадке и заканчивая безопасностью", - отметил он.

Стоит отметить, что традиционно "Лыжне России" на Среднем Урале предшествует декада зимних видов спорта, в которой участвуют все муниципалитеты региона.

Ежегодно в серии спортивных зимних массовых мероприятий принимает участие более миллиона свердловчан.

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