Екатеринбургские лыжники пробегут 2025 метров27 декабря в 18:50
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На "Лыжни России-2018".
Дистанция ежегодной массовой лыжной гонки "Лыжня России-2018" в Екатеринбурге составит 2025 метров. Эта цифра символизирует заявку уральской столицы на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025, передает "Уралинформбюро".
Как сообщили агентству в департаменте информполитики Свердловской области, главный старт гонки в 2018 году намечен на 10 февраля и будет дан на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".
Об этом речь шла на оргкомитет по подготовке к спортивному мероприятию, который 27 декабря провел вице-губернатор Павел Креков.
"Лыжня России" уже заслуженно стала одним из любимых и посещаемых массовых мероприятий свердловчан. И поэтому мы должны провести его организованно, учитывая все детали, начиная от развлечений на площадке и заканчивая безопасностью", - отметил он.
Стоит отметить, что традиционно "Лыжне России" на Среднем Урале предшествует декада зимних видов спорта, в которой участвуют все муниципалитеты региона.
Ежегодно в серии спортивных зимних массовых мероприятий принимает участие более миллиона свердловчан.
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