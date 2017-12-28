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Звезда футбола из Перми завершает карьеру ради тренерской работыСегодня в 10:37

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Зырянов возглавил "Зенит-2".

Экс-полузащитник питерского "Зенита" и сборной России по футболу Константин Зырянов завершил карьеру. Информация об этом 27 декабря была размещена на официальном сайте сине-бело-голубых, передает "Уралинформбюро".

Зырянов родился в 1977 году в Перми. С 1994-го по 2000 год выступал за местный "Амкар", затем перешел в московское "Торпедо", а в 2007 году – в "Зенит". В составе питерского клуба трижды выиграл чемпионат России, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2008 году вместе со сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы.

С 2014 года выступал за "Зенит-2". В нем, по словам самого футболиста, он планировал играть на профессиональном уровне еще полгода, но ему поступило предложение стать тренером команды.

"Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но, когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит-2" поступают не каждый день", - пояснил Зырянов.

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