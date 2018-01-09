Если согласует запрос оргкомитета "Россия-2018".

У россиян может появиться дополнительный шанс приобрести дешевый билет на ЧМ-2018. Оргкомитет "Россия-2018" инициировал переговоры с FIFA об увеличении квоты пропусков четвертой категории (стоимостью 1 280 рублей), передает "Уралинформбюро".

На сегодня международной ассоциацией выделено 350 тысяч таких "проходок". Почти две трети из них распределены в ходе первого этапа продаж. Реализация остальных 140 тысяч дешевых билетов началась 5 декабря. Прием заявок закончится 31 января.

"Увеличение количества билетов четвертой категории возможно. Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж", - цитируют "Известия" генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

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