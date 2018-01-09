И музыкантов.

КНДР намерена отправить на зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейский Пхенчхан демонстрационную команду по тхэквондо. Также высокой чести удостоятся танцоры и музыканты, передает "Уралинформбюро".

Данная договоренность была достигнута 9 января в ходе переговоров на министерском уровне между Южной Кореей и КНДР в пограничном пункте Пханмунджом.

"Северокорейская сторона предложила направить свою делегацию из членов Национального олимпийского комитета, спортсменов, болельщиков, демонстрационную команду по тхэквондо и репортеров на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане", - цитирует The Korea Herald заместителя южнокорейского министра по объединению Чхуна Хэ Суна.

Он отметил, что Северная Корея гарантировала соблюдение перемирия на Корейском полуострове и выразила желание направить максимально возможное количество делегатов в Пхенчхан.