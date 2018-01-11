На своем поле.

Перед мундиалем российские футболисты успеют сыграть несколько товарищеских матчей. 23 марта подопечные Станислава Черчесова встретятся на поле "Лужников" со сборной Бразилии, а 27 марта команда отправится в Санкт-Петербург, где сыграет с французами.

30 мая сборная России в Инсбруке встретится с командой Австрии, а 5 июня - с турками, но уже на домашней арене, говорится в Twitter отечественной дружины.

ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия, который будет проходить на "Лужниках". 19 июня в Санкт-Петербурге противостоять хозяевам турнира будет Египет. Свой последний матч на групповом этапе россияне проведут 25 июня в Самаре против сборной Уругвая., передает "Уралинформбюро".

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