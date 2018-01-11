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"Уралочка" пробилась в 1/8 Кубка Европейских конфедераций волейболаСегодня в 08:52

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Обыграв соперниц из Румынии.

"Уралочка-НТМК" обыграла "ЦСМ Бухарест" и вышла в 1/8 финала Кубка Европейских конфедераций волейбола.

Встреча с румынским клубом состоялась 10 января. Дважды по ходу поединка свердловским волейболисткам пришлось отыгрываться – в первом и третьем сетах гостьи оказались сильнее. Матч в итоге завершился со счетом 3:2 (23:25, 25:19, 15:25, 25:22, 15:8), передает "Уралинформбюро".

"Эта игра, безусловно, стала наслаждением и для игроков, и для зрителей. Было тяжело, но в целом я доволен игрой. Сыграли достойно, сражались, как могли", - заявил после игры главный тренер "ЦСМ Бухарест" Ферхат Акбаш.

Наставник "Уралочки" Николай Карполь на послематчевой пресс-конференции посетовал на проблемы с составом и похвалил одну из волейболисток румынской команды.

"Домашний матч получился сложным. В гостевой игре почти не участвовала Бракочевич, а сегодня она блистала в нападении и на блоке. Сейчас она восстановилась после травмы и остается одним из сильнейших игроков Европы. Ее подачи можно принимать втроем или даже вчетвером. Она - полкоманды. Полтора года назад от нас ушли 4 ведущих игрока, в минувшее межсезонье ушла пасующая. Откуда нам за столь короткие сроки брать новых игроков такого уровня? Следующий матч уже совсем скоро, будем играть против лидера. Сейчас немного переведем дух и снова в бой", - сказал Карполь.

Ближайший матч в Кубке ЕКВ свердловские волейболистки проведут 24 января в Екатеринбурге. Соперник "Уралочки" по 1/8 пока не определен.

Кубок ЕКВ разыгрывается с 1980 года. "Уралочка-НТМК" дважды становилась серебряным призером турнира – по итогам розыгрышей в 2008/09 и 2013/14 годах.

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