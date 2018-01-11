"Екатеринбург Арену" проверят на готовность к ЧМ-2018 "Спартаком"Сегодня в 12:04
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Который приедет в гости к "Уралу".
Транспортный периметр "Екатеринбург Арены" перекроют задолго до ЧМ-2018. Городские власти протестируют работу всех служб на игре "Урал" – "Спартак", которая состоится 15 апреля.
Кроме этого матча, "Урал" на обновленном стадионе сразится с казанским "Рубином" и пермским "Амкаром". Матчи пройдут 1 апреля и 6 мая соответственно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.
По предположению организаторов, наибольший интерес ожидается к игре со столичным "Спартаком". Потому именно 15 апреля городские власти будут тестировать готовность инфраструктуры: перекрывать транспортный периметр, проверять коммунальный сервис, выставлять туалеты и мусорные баки.
Ограничивать перемещение людей около стадиона будут на 15 участках, на которых расположены 60 домов. Согласно плану, существуют зоны, в которые можно будет заехать в течение всего дня, а также те, где проезд ограничат за 5-7 часов до игры.
Кроме того, городские власти будут контролировать пропускную способность входных групп "Екатеринбург Арены" и распределять пешеходные потоки болельщиков.
В июне в Екатеринбурге пройдут 4 игры группового этапа ЧМ-2018. 5 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу. 24 июня состоится матч Япония – Сенегал, а 27 числа болельщики увидят встречу Мексики и Швеции.
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