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Екатеринбуржцев научат работать палками к "Лыжне России"Сегодня в 12:40

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Тех, кто не умеет кататься.

Изюминкой "Лыжни России-2018" в Екатеринбурге станет пункт обучения катанию на лыжах. Профессиональные инструкторы дадут уроки всем желающим, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области..

Главный старт массовым заездам на Среднем Урале будет дан 10 февраля на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Дистанция забега составит 2025 метров, символизируя заявку столицы Урала на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

По словам организатора соревнований Дмитрия Чукреева, сейчас идет подготовка трассы возле "Екатеринбург-ЭКСПО".

В этом году раздевалки, зоны питания и регистрации разместятся в третьем павильоне МВЦ. Участники спортивного праздника будут обеспечены горячей едой и униформой (шапочками и майками). Начиная с 10.00 от станции метро Ботаническая будут ходить комфортные шаттлы. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и медицинского обеспечения лыжников.

Традиционно "Лыжне России" на Среднем Урале предшествует декада зимних видов спорта, в рамках которой школьники занимаются физкультурой на свежем воздухе - на коньках или лыжах, проходят различные соревнования. Ежегодно в зимних спортивных массовых мероприятиях участвуют более одного миллиона свердловчан.

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