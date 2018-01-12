По версии телеканала "МАТЧ! боец".

Капитан команды New Stream, выступающей под эгидой Региональной общественной организации "Новый Поток", Александр Шлеменко признан лучшим бойцом смешанных боевых искусств (MMA) в 2017 году по версии телеканала "МАТЧ! Боец".

В минувшем году А.Шлеменко одержал две триумфальные победы над американцами Полом Брэдли и Брэндоном Хэлси и получил лишь одно поражение от голландца Геррарда Мусаси раздельным решением судей. Данный вердикт вызвал бурные споры среди поклонников MMA.

Капитан New Stream Александр Шлеменко является двукратным победителем гран-при Bellator (в 2010 и 2011 годах), а также победителем гран-при M1-Global в среднем весе. Также он был назван Спортсменом года 2016 по версии российского издания GQ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

РОО "Новый Поток" создана в структуре Группы компаний "Новый Поток" в 2014 году для продвижения детского и молодежного спорта в России, а также поддержки перспективных отечественных спортсменов в регионах присутствия предприятий, находящихся под управлением New Stream Group.

ГК "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.