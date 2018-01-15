Причастных к отстранению сборной от Игр-2018.

Функционерам Всемирного антидопингового агентства (WADA) грозят санкции со стороны России. Призвать к ответу планируют тех сотрудников организации, которые причастны к отстранению отечественной команды от Олимпийских игр 2018 года. Об этом "Известиям" сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Сейчас составляется список функционеров, в отношении которых будут введены санкции, передает "Уралинформбюро".

"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов", — пояснил сенатор.

Решение о недопуске российской сборной на ОИ-2018 было принято в начале декабря прошлого года. Отечественным атлетам предложили выступать под нейтральным флагом. Через неделю после этого Олимпийский комитет России согласился на выдвинутые условия.