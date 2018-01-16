Показал слабые результаты.

Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален пропустит зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, сообщает портал VG.

43-летний спортсмен не вошел в итоговый состав сборной Норвегии, поскольку на подготовительных соревнованиях показал недостаточно высокие результаты. 10 января 2018 года он финишировал 42-м в в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, тем самым потеряв шансы выполнить условия отбора на Игры-2018.

Бьорндален неизменно участвовал в Олимпиадах с 1994 года. Игры в Пхенчхане могли бы стать для него седьмыми в карьере, передает "Уралинформбюро".