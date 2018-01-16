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Юные боксеры сразились на "Шоколадном турнире" в ТюмениСегодня в 09:25

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Прошедшем при поддержке РОО "Новый Поток".

В Тюмени при поддержке Региональной общественной организации "Новый Поток" (входит в одноименную New Stream Group) прошел традиционный "Шоколадный турнир" по боксу. Состязания состоялись в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия".

На ринг в личном зачете в нескольких весовых категориях выходили подростки. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов, сильнейшие получили сладкие призы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Представитель организаторов турнира – депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Евгений Макаренко – поблагодарил РОО "Новый Поток" за поддержку спортивного мероприятия, которое проводится в Тюмени в 15 раз.

Также политик подчеркнул значимость проводимых региональной общественной организацией турниров. "Подводя итоги за 2017 год, можно сказать, что удалось сделать многое. В числе мероприятий, которыми можно гордиться, – ежемесячный кубок "Нового потока", на который съезжаются боксеры из разных регионов России, и чемпионат Уральского федерального округа, где команда из Тюменской области заняла первое место", - отметил он.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

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