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Куйвашев пообещал премии свердловским спортсменамСегодня в 17:12

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За победу на Олимпиаде.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал денежные вознаграждения спортсменам, которые войдут в олимпийскую и паралимпийскую сборные России и займут призовые места на турнирах.

Средства на премии будут выделены из региональной казны и из копилки свердловского фонда высоких спортивных достижений, передает "Уралинформбюро". По словам главы региона, выплаты останутся на уровне прошлых лет.

Также в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 16 января, Куйвашев отметил, что на Среднем Урале в прошлом году активно строили спортивные сооружения, эта же политика будет продолжена и в текущем году. "Спорт - это вклад в развитие подрастающего поколения, и мы будем продолжать работу над прививанием им любви к здоровому образу жизни", - подчеркнул глава региона.

Стоит отметить, что в 2014 году Куйвашев поощрял всех уральских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских и Паралимпийских играх. За золото вручался денежный сертификат на 4 миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллиона рублей, за бронзу – 1,7 миллиона. Участники соревнований, не занявшие призовые места, получили по 300 тысяч рублей.

Игры-2018, в которых могут принять участие и свердловские атлеты, пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Представители России на Олимпиаде будут выступить под нейтральным флагом.

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