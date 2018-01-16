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В "Формуле-1" будет выступать еще один российский пилотСегодня в 17:02

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Сироткин впечатлил Williams.

Россиянин Сергей Сироткин будет выступать в "Формуле-1". Он станет напарником канадского гонщика Лэнса Стролла в британской команде Williams Martini Racing, передает "Уралинформбюро".

22-летний россиянин впечатлил команду выступлением на тестах шин Pirelli в Абу-Даби. Пока что контракт с Сироткиным заключен только на сезон-2018. Дебютирует он в Королевских гонках на Гран-при Австралии в конце марта.

"Я очень рада, что наш состав на 2018 год укомплектован. Мы потратили время, чтобы оценить все доступные варианты, и я уверена, что Лэнс и Сергей могут показать хорошие результаты. Философия Williams Martini Racing всегда заключалась в том, чтобы продвигать и развивать молодых талантов, и Сергей вписывается в эту философию", - охарактеризовала состав замруководителя команды Клэр Уильямс.

Сам Сироткин ожидаемо заявил, что счастлив присоединиться к британской "конюшне". "Мне потребовалось проделать огромную работу, и я очень рад и благодарен всем. Результат наших совместных усилий помог мне достичь моей мечты и быть уверенным, что команда может положиться на меня", - сказал пилот.

Сергей Сироткин родился в 1995 году в Москве. Начал карьеру в 2008-м с картинга. В 2011 году стал чемпионом Европейской Формулы-Абарт, также является двукратным бронзовым призером гоночной серии GP2.

До Сироткина в самой престижной мировой гоночной серии выступали два россиянина: Виталий Петров в 2010-2012 годах и Даниил Квят в 2014-2017 годах.

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